Il 18 agosto del 1995 Marco Van Basten salutò San Siro dopo l’annuncio del ritiro dal calcio giocato. L’olandese prese la dolorosa decisione di dire basta dopo l’ennesima operazione alla caviglia, che lo costrinse a rimanere fuori dal campo per ben due anni. L’ultima partita ufficiale giocata dall’olandese fu infatti il 26 maggio del 1993.

Il 18 agosto, prima dell’inizio del trofeo Berlusconi, l’ex attaccante salutò un San Siro pieno di sciarpe rossonere, lì per onorare la sua carriera. Il giro di campo commosse tutti i tifosi, i compagni e l’allenatore di allora: Fabio Capello.

