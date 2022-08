L’ex calciatore del Manchester United e del Verona Nani è intervenuto nel canale You Tube di Rio Ferdinand, soffermandosi così su Cristiano Ronaldo

ASSOLTO – «È normale che Ronaldo reagisca così, a 37 anni non ha tempo per attendere una ricostruzione. I manager stanno cercando di fare un certo lavoro ma non è facile. Tutti abbiamo delle reazioni sbagliate, a volte, ma credo che in questo caso sia normale».

