Pietro Accardi, direttore sportivo dell’Empoli, ha parlato così del futuro di Parisi e De Winter, legati alla Juve

Al Gran Galà del Calcio ADICOSP, Pietro Accardi ha parlato di Fabiano Parisi e Koni De Winter, rispettivamente obiettivo del calciomercato Juve e giocatore in prestito dai bianconeri. Le dichiarazioni del direttore sportivo dell’Empoli riprese da Calciomercato.it.

PARISI – «È cresciuto tanto e vuole continuare a farlo per guadagnarsi spazio in Nazionale. Se costa 20 milioni? Il prezzo non lo facciamo ancora».

DE WINTER – «Credo che i bianconeri abbiano un prospetto interessante che potranno valutare in estate. Con il lavoro di Zanetti è cresciuto tanto dal punto di vista difensivo».

