Calciomercato Juve: si defila un nome per l’attacco. TUTTI i dettagli legati ai movimenti del club bianconero

Secondo quanto riferito da Fichajes.net, il calciomercato Juve potrebbe presto depennare il nome di Marco Asensio dalla sua lista. L’attaccante, infatti, si sta defilando nelle gerarchie del club bianconero.

Lo spagnolo, in scadenza di contratto a giugno col Real Madrid, non ha ancora rinnovato e su di lui è forte l’interessamento di Milan, Arsenal e Barcellona, pronte al colpo a parametro zero.

The post Calciomercato Juve: si defila un nome per l’attacco. TUTTI i dettagli appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG