Allenamento Juve: focus verso lo Sporting. Le ULTIME dalla Continassa in vista del match di Europa League

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juve ha reso noti i dettagli relativi all’allenamento odierno, a due giorni dal match di Europa League con lo Sporting.

Il gruppo oggi ha lavorato prima su esercitazioni per la costruzione della manovra e poi su esercitazioni sulla manovra avanzata con reazione alla palla persa contro difesa schierata. Per concludere la seduta, partitella finale. Domani, mercoledì 19 aprile 2023, è vigilia. La squadra si allenerà al mattino, poi partirà per Lisbona nel pomeriggio dove, alle 18:30, si terrà la conferenza stampa di presentazione del match.

The post Allenamento Juve: focus verso lo Sporting. Le ULTIME dalla Continassa appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG