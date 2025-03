Accordo fatto col Milan ma non basta, può incredibilmente saltare tutto: la “variabile impazzita” che può cambiare tutto a Milanello

Accordo fatto col Milan ma non basta, può incredibilmente saltare tutto. L’ultima voce pronta a scuotere il futuro a Milanello.

Il Milan, dopo l’ennesimo passo falso in casa contro la Lazio, si interroga sul proprio futuro, ponendosi domande cruciali a cui è necessario rispondere con decisione e azioni concrete. Se la scelta del nuovo direttore sportivo sembra ormai essere definitiva, a emergere con forza è anche l’ipotesi del possibile ritorno di una grande bandiera del club. Le recenti dichiarazioni di quest’ultima hanno acceso la fantasia dei tifosi, che sognano un ritorno alle radici del milanismo, con una figura capace di infondere quella mentalità vincente che ha fatto la storia della squadra. I segnali sono forti, ma ora servono fatti.

Tiene banco il mercato e una voce pronta rivoluzionare Milanello

A tenere banco in Casa Milan è, ovviamente, il futuro e le prossime mosse da compiere sul mercato, sia in entrata che in uscita. Non è un mistero, infatti, che la società stia lavorando in anticipo per iniziare a scrivere il nuovo capitolo sportivo del club. A tal proposito, però, emerge una voce che potrebbe sconvolgere non poco i piani rossoneri. Le indiscrezioni, se confermate, potrebbero portare a cambiamenti radicali e a una rivoluzione nelle scelte strategiche del Milan, con ripercussioni significative sulla costruzione della squadra e sul suo futuro prossimo. I tifosi sono in attesa di capire se si tratterà di un’opportunità di crescita o di una mossa rischiosa.

Accorda fatto ma potrebbe saltare tutto clamorosamente

Nonostante le difficoltà recenti, la volontà di Maignan e del Milan di proseguire insieme sembra chiaro. Un accordo verbale per il rinnovo del contratto fino al 2029, con uno stipendio raddoppiato a 5 milioni più bonus, è stato raggiunto tra la fine di novembre e dicembre. Questo segnala una fiducia reciproca che va oltre gli alti e bassi momentanei, riconoscendo il valore che Maignan ha apportato e può continuare ad apportare al club. L’annuncio recente di un altro rinnovo di contratto nel Milan, quello di Reijnders, ha sollevato domande su perché l’accordo con Maignan non sia stato ancora ufficializzato. La situazione di Maignan evidenzia le strategie di mercato e i calcoli contrattuali dietro le scene: diversamente da Reijnders, per il portiere francese non ci sarebbe “fretta”, data la sua posizione consolidata e l’assenza di offerte urgenti. Tuttavia -scrive Calciomercato.com – il club è aperto a considerare offerte congrue in futuro, pur volendo assicurarsi la sua permanenza prima del termine della stagione.

