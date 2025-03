Clamoroso al Milan, la grande bandiera apre “ufficialmente” al ritorno in rossonero: “Se il Milan mi chiamasse ci parlerei”

Clamoroso al Milan, la grande bandiera apre “ufficialmente” al ritorno in rossonero. Le parole dell’ex giocatore fanno sognare i tifosi.

Il Milan ha bisogno di una svolta immediata, di cambiare marcia già a partire dalla trasferta di Lecce nel prossimo weekend. Le tre sconfitte consecutive pesano moltissimo, tanto sui tifosi quanto sulla società, che non può permettersi di rinunciare a un piazzamento europeo nella prossima stagione, che sia in Champions League o in Europa League. Nelle ultime ore, però, il tema dell’esonero è tornato prepotentemente in primo piano, soprattutto dopo l’ultima presa di posizione del mister, che ha suscitato non poche perplessità. Se la situazione non dovesse migliorare, la permanenza di Conceição potrebbe essere seriamente a rischio.

Tifosi sul piede di guerra e le parole che fanno sognare

I tifosi del Milan invocano un ritorno di quel “milanismo” che ha caratterizzato la storia del club, con la presenza di una figura che possa infondere nei giocatori i valori che hanno reso il Milan grande e vincente. La contestazione andata in scena contro la Lazio è il riflesso di questo sentimento di disconnessione e frustrazione. In questo contesto, una grande bandiera rossonera, intervistata nelle ultime ore da La Gazzetta dello Sport, ha lanciato un messaggio che potrebbe accendere la fantasia dei tifosi.

Sì al clamoroso ritorno al Milan

Christian Abbiati, grande bandiera rossonera autore di due delle parate più iconiche della storia rossonera: a Perugia il giorno del 16esimo scudetto, e nel derby di ritorno di Champions League su Kallon. Il portierone rossonero ha lasciato senza dubbio un ricordo indelebile, carico e gonfio di milanismo puro. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, alla domanda se tornerebbe mai al Milan un giorno se ricevesse la chiamata di Ibra o Cardinale, ha risposto così: “Ci parlerei. Ho imparato che non bisogna mai chiudere definitivamente le porte a qualcosa”.

