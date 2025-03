E’ “scontro” tra Conceicao e i big a Milanello: “saltano tre teste” inaspettate per la trasferta di Lecce, ed è solo l’inizio

“Scontro” tra Conceicao e i big a Milanello, a Lecce “saltano tre teste” inaspettate. Ecco le mosse audaci del mister per tornare a vincere.

Il futuro di Conceição al Milan sembra ormai segnato. Le speranze che possa restare alla guida della squadra anche nella prossima stagione sono ridotte al minimo, se non nulle. Il diktat societario appare ora più chiaro che mai, soprattutto dopo che Cardinale ha deciso di affiancare a Ibrahimović una figura inattesa, destinata a giocare un ruolo chiave nel futuro del club. Il futuro del Milan e di Conceição potrebbe essere deciso già nella prossima trasferta di Lecce, dove ogni risultato sarà fondamentale per capire se ci saranno ancora margini per il tecnico o se sarà il momento di una svolta definitiva.

La qualificazione come biglietto da visita

La qualificazione a una competizione europea è fondamentale per dare slancio alla prossima stagione del Milan. Se l’accesso alla Champions sembra ormai difficile, i rossoneri devono comunque lottare fino alla fine per centrare almeno un posto in Europa League. Nel frattempo, il nuovo direttore sportivo sarebbe già al lavoro per garantire acquisti strategici, e pare che uno di questi sia già in dirittura d’arrivo. L’obiettivo è rinforzare la squadra in vista del prossimo anno, con la speranza di ritrovare competitività e tornare a lottare per traguardi importanti a livello europeo.

“Scontro” Conceicao-big della rosa: a Lecce “saltano almeno tre teste”

Sabato, a Lecce, il Milan sarà chiamato a una prova di carattere per evitare di incappare nella quarta sconfitta consecutiva in campionato. La squadra di casa, guidata da Marco Giampaolo, ha già messo in difficoltà squadre di grande livello come Juventus e Lazio tra le mura amiche e non può essere sottovalutata. Sergio Conceição sta valutando scelte importanti ma necessarie per scuotere la squadra: Theo Hernandez potrebbe partire dalla panchina, con Alex Jimenez nel ruolo di terzino sinistro e Kyle Walker a destra. A rischio anche l’esclusione del duo portoghese Rafael Leao e Joao Felix; in caso di decisione drastica, spazio per Samuel Chukwueze a destra, Christian Pulisic a sinistra e Tijjani Reijnders sulla trequarti. La partita contro il Lecce potrebbe essere decisiva per la stagione rossonera.

