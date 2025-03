Ribaltone ai vertici del Milan, Cardinale lo affianca con “effetto immediato” a Ibra: la scossa inattesa prima della rivoluzione

Ribaltone ai vertici del Milan, Cardinale lo affianca con “effetto immediato” a Ibra. Il proprietario rossonero pare ormai deciso.

Il Milan deve assolutamente alzare la testa dopo un periodo vissuto in apnea, tra difficoltà e risultati deludenti. La squadra ha bisogno di una scossa, di una vera e propria rinascita, per riprendere un cammino che possa garantire l’accesso a una competizione europea, che sia la Champions o l’Europa League. Nelle ultime ore si è tornato a parlare con insistenza di un esonero immediato di Conceição, soprattutto dopo l’ultima idea del tecnico per la trasferta contro il Lecce, che ha suscitato non poche perplessità. Se il piano non dovesse funzionare, la sua permanenza sulla panchina rossonera potrebbe essere a rischio.

Cardinale sceglie il nuovo DS e annuncia il ribaltone

Cardinale è visibilmente deluso dalla stagione del suo Milan, un rendimento ben al di sotto delle aspettative, soprattutto considerando gli investimenti fatti tra l’estate e il mercato di gennaio. Questa insoddisfazione ha spinto alla decisione di voler nominare un nuovo direttore sportivo, che, secondo le indiscrezioni, avrebbe già in mano il primo colpo per costruire il Milan del futuro. Ma le novità non sembrano fermarsi qui: ci sarebbero altre mosse in programma per rinvigorire la squadra e restituire al club la competitività che i tifosi si aspettano. Il futuro del Diavolo potrebbe quindi riservare cambiamenti ancora più significativi, proprio ai vertici del Club.

Cardinale lo affianca a Ibra: la decisione è presa

Il processo di ricostruzione e riorganizzazione interna del Milan – scrive Il Corriere dello Sport – vede come protagonista il ritorno di Geoffrey Moncada nel ruolo di capo-scout. La sua collaborazione stretta con figure di spicco quali Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird, e Giorgio Furlani, amministratore delegato, evidenzia la ricerca di una sinergia operativa finalizzata a rafforzare il club su tutti i fronti. Questa mossa potrebbe segnare l’inizio di una nuova era per il Milan, concentrata sull’ottimizzazione delle risorse e sullo scouting, fondamentale per l’individuazione di nuovi talenti.

