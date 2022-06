Alessandro Florenzi resterà a Milano: i due club hanno raggiunto l’intesa per il riscatto da parte dei rossoneri.

Sky Sport riporta che il Milan ha trovato l’accordo con la Roma per riscattare Alessandro Florenzi che quindi diventerà tutto rossonero.

Alessandro Florenzi

Il giocatore era in prestito oneroso da 1 milione e aveva un diritto di riscatto fissato a 4,5 milioni: gli ottimi rapporti tra le parti hanno facilitato la negoziazione che si è conclusa con un corposo sconto al club milanese che pagherà solamente 2,7 milioni. Florenzi ha collezionato 2 reti in 24 presenze in campionato in questa stagione col Milan, il terzino ha anche subìto 2 operazioni al ginocchio; decisiva per la decisione del riscatto però è stata anche il grande ruolo che riveste nello spogliatoio.

