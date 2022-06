Il procuratore di Lautaro Martinez Alejandro Camaño spiega i motivi per cui ritiene veramente impensabile un suo trasferimento.

Alejandro Camaño ha parlato a FcInterNews del futuro del suo assistito Lautaro Martinez “Lautaro ha rinnovato per restare all’Inter. Quando ci siamo seduti per trattare il rinnovo non stavamo pensando a una prossima vendita ma al prossimo gol, alla prossima partita, alla Serie A e alla Champions. Non è un contratto pensato per una cessione, ma per essere felici all’Inter. E Lautaro Martinez lo è: per lui giocare nell’Inter è qualcosa di splendido“.

Lautaro Martinez-Joaquin Correa

2A oggi, quindi, non ci sono ragioni per andare via. Nonostante non sia un giocatore che passa inosservato, lui ha ancora quattro anni di contratto e sta già pensando al prossimo campionato, dove vuole provare a vincere tutto quello che può con l’Inter. Lautaro viene da una stagione molto buona, sia dal punto di vista calcistico, ma anche per quanto riguarda la vita privata e la stabilità. Oggi non ho nessuna ragione per pensare che ci sia anche solo una possibilità che vada via dall’Inter. Nessuno ci ha detto nulla. Poi il calcio professionistico sappiamo com’è: oggi dico una cosa e domani può cambiare tutto, ma a ora le cose stanno come le ho descritte“.

