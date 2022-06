L’allenatore del Milan Stefano Pioli ripercorre i momenti decisivi della stagione e ne elenca tre in particolare.

The Athletic ha intervistato Stefano Pioli che è tornato sullo Scudetto vinto. “Il 6 luglio scorso ci siamo ritrovati per la prima volta a Milanello. Abbiamo parlato dei nostri obiettivi e ci siamo detti che un nuovo secondo posto non ci sarebbe bastato, perché ci eravamo già passati. È stato un momento decisivo quello: lì ho visto la consapevolezza dei miei ragazzi di quanto fossero forti”.

Sandro Tonali

“I match chiave sono stati la rimonta nel Derby, è il primo, perché se non avessimo vinto il distacco dall’Inter avrebbe reso difficile il recupero. Il secondo invece è la vittoria a Roma contro la Lazio, ottenuta all’ultimo minuto, dopo la sconfitta in semifinale di Coppa (contro l’Inter, ndr). Questi sono stati i momenti che ci hanno dato più fiducia e più convinzione che ce l’avremmo potuta fare“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG