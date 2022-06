I giallorossi dopo aver perso Henrikh Mkhitaryan hanno ingaggiato Nemanja Matic; ma le manovre a centrocampo non sono finite.

Josè Mourinho e Tiago Pinto stanno lavorando meticolosamente per rafforzare la squadra quasi in ogni reparto. L’ex centrocampista del Manchester United Nemanja Matic è stato acquistato a parametro zero e potrebbe essere nella capitale ad inizio settimana prossima per visite mediche e firme: il suo contratto è un annuale a 3,5 milioni con opzione di rinnovo per un’altra stagione.

Davide Frattesi

Secondo Sky Sport però la Roma vorrebbe riprendere Davide Frattesi dal Sassuolo: il centrocampista è stato l’autentica rivelazione dello scorso campionato chiuso con 4 goal e 4 assist. Su di lui l’Inter si è informata mesi fa senza però mai affondare il colpo: i giallorossi hanno il vantaggio tra l’altro di dover pagare solo il 70% del costo del cartellino. Frattesi infatti nel 2017 passò dai giallorossi al Sassuolo e la trattativa prendeva anche che ai capitolini spettasse anche il 30% sulla futura rivendita.

