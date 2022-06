Il club brianzolo non vuole assolutamente essere solo una comparsa nella massima serie e perciò prepara una vera e propria irruzione sul mercato.

Il Monza al suo primo anno di sempre in Serie A vorrebbe puntare addirittura alla parte sinistra della classifica, parola di Adriano Galliani.

Andrea Pinamonti

Per farlo c’è bisogno di molti investimenti e la dirigenza non si tirerà indietro: secondo SportMediaset i biancorossi hanno pronti 19 milioni di euro da dare all’Inter per Andrea Pinamonti. L’attaccante che ha segnato 13 reti nell’ultimo campionato con ogni probabilità sarà il primo colpo di mercato in entrata del Monza. Galliani prova così ad anticipare la concorrenza sul centravanti che si è messo in luce nell’Empoli nell’ultima stagione: su di lui c’è sopratutto la Fiorentina.

