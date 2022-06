Sono giornate di grandi manovre in casa Inter per tutto quel che riguarda il mercato: in difesa non piace solamente Gleison Bremer.

L’Inter ha da mesi l’accordo con Gleison Bremer ma non può affondare il colpo col Torino senza aver prima ceduto qualche elemento della rosa; situazione da non considerare solo sul difensore granata tra l’altro. I nerazzurri devono effettuare un grosso utile in questa sessione e ultimamente il Paris Saint Germain si è affacciato su Milan Skriniar.

Nikola Milenkovic

Proprio per questo, forse, Marotta e Ausilio hanno contattato la Fiorentina per Nikola Milenkovic, lo riporta Sky Sport: un eventuale acquisto del serbo non pregiudicherebbe quindi un arrivo anche del brasiliano. Oltre a Skriniar, nell’elenco dei possibili sacrificati c’è anche Alessandro Bastoni,anche se entrambi vorrebbero restare.

