Il difensore centrale del Lille Sven Botma è da molti mesi un obiettivo di mercato del Milan anche se adesso sembra stia svanendo.

Si avvina il momento della decisione di Sven Botman: il difensore olandese sta cedendo alla corte spietata del Newcastle ora di proprietà del fondo saudita PIF. Il club bianconero infatti dopo l’ultimo cambio di proprietà ha grosse somme da investire sul mercato e sta preparando una grossa campagna di rafforzamento per puntare a grandi traguardi in tempi brevi.

Bremer

Il Lille ha accettato l’offerta della squadra inglese per il difensore e il Milan non vuole partecipare ad aste nonostante l’olandese preferisca giocare a Milano; lo riporta SportMediaset. In ogni caso il piano B si chiama Gleison Bremer anche se su di lui c’è l’Inter che lo ha quasi bloccato.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG