L’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta indica questo mese come quello decisivo per il mercato nerazzurro.

Beppe Marotta ha le idee chiare e conta di svolgere tutti i movimenti di mercato il più rapidamente possibile: l’obiettivo è consegnare ad Inzaghi una squadra quanto più possibile simile a quella che inizierà la stagione a metà agosto.

Beppe Marotta

Lo ha dichiarato il dirigente a margine di un evento tenutosi a Milano: “Fatto il primo passo completo per portare Dybala all’Inter? Stiamo lavorando per allestire una squadra competitiva come merita l’Inter, il mio lavoro, di Ausilio e Baccin verte proprio a concludere tutto nel mese di giugno per mettere a disposizione di Inzaghi la migliore squadra possibile, sempre nel rispetto di quel concerto di sostenibilità che dobbiamo sempre tenere a mente“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG