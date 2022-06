Si registra una fase di stallo attorno ad Angel Di Maria, i bianconeri non sarebbero convinti di ingaggiarlo solamente per un anno e ora considerano altri obiettivi.

La Juventus sembra essersi alle spalle la trattativa Di Maria che, salvo scossoni ad ora imprevedibili, sembra destinata a non concretizzarsi. La dirigenza quindi non si scompone e pensa ad altri profili: secondo il Corriere dello Sport stimolano due gioielli dello Shakhtar Donetsk ovvero Mykhaylo Mudryk e David Neres.

Il secondo è certamente più conosciuto al grande pubblico per i suoi trascorsi nell’Ajax, il primo è più giovane e sembra in rampa di lancio: servono 10 milioni di euro per prelevarlo dal club ucraino ma ci sono dubbi sul suo essere pronto per un top team. Sullo sfondo c’è il nome di Marco Asensio che però sembra solo una suggestione.

