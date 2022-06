Pierre Kalulu è stato l’autentica rivelazione della stagione milanista e non solo, perciò i rossoneri lavorano al rinnovo.

Il difensore del Milan Pierre Kalulu è andato ben oltre le aspettative in questa stagione ed i rossoneri vogliono premiarlo con un aumento di ingaggio. A svelare la trattativa per il rinnovo è lo stesso francese a Telefoot.

Paolo Maldini

“Quando sei in una squadra vincente vuoi assolutamente restarci. I miei agenti stanno parlando e trattando per il rinnovo, sono molto felice qui. La gente non si rende conto dell’importanza del Milan, della sua influenza enorme. Durante la festa sul pullman, vedevo famiglie, madri, padri, bambini, adulti. Ho già visto squadre vincere in passato, ho visto festeggiamenti simili prima del nostro. Ma come l’abbiamo fatto noi, è davvero bello”.

