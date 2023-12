Il difensore dell’Inter, Francesco Acerbi, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il pari rimediato contro il Genoa in Serie A

Al termine di Genoa Inter, Francesco Acerbi ha analizzato così il pari, parlando della lotta scudetto di quest’anno con la Juve. Le sue dichiarazioni a Dazn.

ABBIAMO PAGATO LA STANCHEZZA? – «Sapevamo che qua sarebbe stata una partita brutta su campo ostico. Loro sono una squadra che non ti fa giocare, con grande intensità. Non la nostra miglior partita, abbiamo un po’ sofferto sui calci piazzati, il pareggio è giusto».

QUANTA VOGLIA HO DI VINCERE LO SCUDETTO? – «Il percorso della Champions è stato inaspettato, dopo il girone passato. La finale era la ciliegina sulla torta. Quando arrivi in finale, sai bene che la finale è una partita a sé dove può succedere di tutto. Quest’anno abbiamo cambiato così tanti giocatori, Thuram non pensavamo fosse così forte. Carlos Augusto, Bisseck… Abbiamo cambiato i tre portieri. Abbiamo dimostrato che col gruppo possiamo fare grandi cose e ovviamente di avere giocatori avanti. Sono andati via Brozovic, Handanovic, Dzeko, Lukaku… Giocatori fortissimi anche in Europa, quindi abbiamo preso tanti giocatori che erano un punto di domanda e si son rivelati forti, utili e il gruppo ha fatto il resto. La voglia di fare qualcosa di importante ce l’abbiamo e lo stiamo dimostrando con i fatti. Un pareggio dopo 7 vittorie e due pareggi in trasferta ci può stare in un campo difficile. Cerchiamo sempre di puntare in alto perché abbiamo tutte le capacità di vincere».

ABBIAMO LA CONSAPEVOLEZZA DI ESSERE I PIÙ FORTI? – «Come gruppo abbiamo la forza di dire che possiamo competere con tutti. Ricordiamo però, io non leggo molto i giornali e mi interessa poco, che sento qualcuno che dice che l’Inter è la squadra più forte. Abbiamo cambiato talmente tanto, i giocatori che sono andati via guardo i nomi e quelli che sono arrivati, nell’ago della bilancia sono forti anche quelli che sono andati via. Dicono che noi dobbiamo stravincere il campionato. Ricordiamo che la Juve ha speso 200 milioni per Vlahovic, Chiesa e Bremer. Noi a parametro zero, vediamo di essere equilibrati. Sappiamo chi siamo e cosa vogliamo, speriamo di fare qualcosa di importante che in questo momento è nelle nostre corde».

