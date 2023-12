Le parole di Acerbi ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio tra Genoa e Inter. Le dichiarazioni

Le parole di Acerbi a Sky Sport dopo Genoa-Inter:

ANALISI GARA – «Non possiamo sempre vincere, per come è andata la partita è un punto guadagnato. Loro ti fanno giocare male, abbiamo sofferto solo sui calci piazzati. L’unico rammarico è stato prendere quel gol che una squadra come la nostra non deve prendere, io però lo vedo come un buon punto. Posso dare un 8 all’anno dell’Inter. Per le due coppe, i due mesi finali della scorsa stagione e per come stiamo giocando questa stagione. Vediamo a giugno come andrà, siamo a metà anno. Se non vinci non conta niente, ma è un ottimo 2023».

IMPEGNI – «Più gioco e più son contento, cerco di giocare al meglio, di riposare. Non c’è nessun problema per Euro 2024».

GOL DRAGUSIN – «Io avevo Bani, non l’ho seguito, ho cercato di frenare. E’ stato bravo Dragusin, siamo stati insieme io e Carlos, la responsabilità posso prenderla io, non è un problema. Il gol non dovevamo prenderlo, ma l’1-1 è il risultato più giusto».

CONFRONTO JUVE – «Abbiamo perso gli stessi punti con le stesse squadre. Con il Genoa è difficile da giocare, con il Sassuolo abbiamo perso con due tiri. Speriamo di andare avanti così».

L’articolo Acerbi a Sky: «Non possiamo sempre vincere. E’ un 2023 da 8 in pagella» proviene da Inter News 24.

