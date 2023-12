L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi non è contento del pareggio per 1-1 di questa sera.

Simone Inzaghi ha commentato a DAZN il pareggio maturato a Marassi contro il Genoa. “Stanchezza Sapevamo che partita dovevamo fare, loro stanno bene fisicamente e mentalmente ed è stata una gara combattuta, giocando discretamente da tutte e due le squadre. Poi posso rimproverare quel gol incassato a fine primo tempo, dovevamo difendere meglio su quel gol, su palla inattiva e non dargli la possibilità di pareggiare. Tornare sull’uno a zero in campo nel secondo tempo sarebbe stato diverso. Ma i ragazzi hanno messo tutto un campo, volevamo vincere, non siamo contenti del pari. Manca una partita per chiudere il girone, abbiamo un’ottima classifica. E dobbiamo continuare sapendo che ogni gara a delle insidie come questa sera”.

Rammarico

“È normale che volevamo tutti vincere. Poi le gare sono decise da episodi, non avevamo mai preso gol su inattiva e dovevamo difendere meglio. Nel secondo tempo abbiamo provato, il campo era pesante, abbiamo mosso la palla più velocemente, c’è stata l’occasione di Acerbi clamorosa e il loro portiere ha parato. Poi abbiamo rimediato bene ad un paio di ripartenze”.

Simone Inzaghi

I meriti dei rossoblù

“Loro sono una squadra intensa, hanno difeso in maniera medio bassa e dovevamo muoverci più velocemente. Ma abbiamo avuto difficoltà per il campo e per i meriti del Genoa che ha fatto un’ottima partita”.

Le assenze

“Non devono essere un alibi, gli assenti speriamo rientrino già dalla prossima. Gli assenti sono giocatori di spessore, ok, ma la squadra ha fatto bene col Lecce e oggi abbiamo giocato una partita discreta contro un avversario che a Marassi ha perso solo col Milan. Li abbiamo rispettati ma non ne siamo venuti a capo”.

Cosa serve in futuro

“Mantenere compattezza, voglia, dare continuità alle 18 partite fatte, ce ne mancano altre 20. Il nostro è un percorso lungo e difficile, come per tutti, e dovremo essere più bravi”.

L’articolo Inzaghi: “I ragazzi hanno dato tutto ma non siamo contenti del pari, mancano 20 gare, serve continuità” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG