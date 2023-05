Il difensore nerazzurro ha espresso le sue impressioni sulla vittoria contro il Milan

Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Francesco Acerbi, ha commentato la vittoria dell’Inter sul Milan.

LE PAROLE- Stasera abbiamo avuto un po’ di occasioni, ma è ancora tutto aperto. Nel secondo tempo siamo rientrati male, avremmo potuto subire gol: dovremo stare molto attenti in vista del ritorno, perché non abbiamo ancora fatto niente

SENTIRSI IN FINALE- No, perlomeno io. Ma penso nemmeno la squadra. Faremmo un grande errore: c’è ancora il ritorno, possono fare due gol come li abbiamo fatti noi. Martedì sarà una partita come questa

MILAN CON LEAO- Il nostro gioco dev’essere sempre uguale. Leao è forse il più forte che hanno, un valore aggiunto, ma sta tutto nel gruppo e nella voglia di fare qualcosa di impensabile a inizio anno

