Il numero 10 nerazzurro ha espresso le sue impressioni sulla vittoria nel derby

Intervistato da Sky Sport, Lautaro Martinez, ha commentato il 2-0 dell’Inter sul Milan.

LE PAROLE- Sicuramente un risultato molto importante per noi, però il lavoro è appena iniziato. Credo che questa è la prima partita, ma al ritorno sarà dura perchè è un Derby, ed i dettagli fanno la differenza. Dobbiamo pensare a vincere in campionato e poi pensare al ritorno.

GARA– Approccio giusto nella maniera in cui abbiamo preparato la partita in questi giorni. I due gol in 12 minuti ci hanno fatto lavorare in tranquillità per tutta la partita. Siamo contenti per il risultato, ma dobbiamo migliorare di più nell’intensità.

