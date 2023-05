L’allenatore del Milan Stefano Pioli parla della sconfitta subita dai rossoneri nella semifinale d’andata di Champions contro l’Inter

Ai microfoni di Prime Video, Stefano Pioli racconta così la sconfitta dei rossoneri contro l’Inter, arrivata dopo soli 11′ di gara:

MILAN INTER– «L’Inter ha giocato meglio di noi nel primo tempo e ha fatto due gol, noi abbiamo giocato meglio dell’Inter nel secondo tempo e non abbiamo fatto gol. Questo è il calcio a questo livello, l’Inter è stata più efficace, noi abbiamo sbagliato troppi palloni, fino al 7′ non è entrata in area, al primo angolo ha fatto gol. Dovevamo essere più attenti, dispiace perché volevamo un altro risultato ma ci dobbiamo credere, le partite cambiano e gli episodi possono cambiare, cercheremo di fare meglio al ritorno»

PARTITA– «L’Inter ha vinto tanti duelli e seconde palle, quando fai così prendi in mano la partita e sono stati bravi a segnare due gol. Sul 2-0 la partita si è complicata, lì ho visto una grande reazione e così dobbiamo fare al ritorno. Dobbiamo ripartire da qui, la partita è stata più equilibrata e abbiamo avuto occasioni per riaprirla, dobbiamo avere un approccio energico e qualitativamente più alto di oggi, dobbiamo alzare il livello e mettere in campo un’altra prestazione. I ragazzi sono consapevoli che non era il risultato che volevamo, c’è delusione ma anche determinazione e voglia di cambiare questo brutto risultato al ritorno. Arrabbiato con l’arbitro? Ho visto due pesi e due misure diverse in tante situazioni a metà e metà. Leao? La speranza è che ce la possa fare»

L’articolo Pioli: «Ci crediamo ancora. Arbitro? Due pesi e due misure» proviene da Inter News 24.

