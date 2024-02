Francesco Acerbi ha accusato un infortunio che l’ha tenuto lontano dalla sua Inter: sarà convocato per il match col Lecce?

Secondo quanto riportato da gazzetta.it, il difensore dell‘Inter Francesco Acerbi sta facendo progressi nel recupero dal problema al muscolo soleo della gamba destra.

Nei giorni a venire si saprà se sarà disponibile per la trasferta a Lecce. Tuttavia, ha ancora tempo per recuperare tra la partita casalinga contro il Genoa e quella contro il Bologna. L’obiettivo principale è averlo al meglio per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l’Atletico Madrid, previsto per il 13 marzo.

