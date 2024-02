Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il match col Rennes, menzionando il campionato e l’Inter

Stefano Pioli a Sky dopo Rennes Milan parla così degli obiettivi dei rossoneri in campionato, snobbando l’Inter.

DOVE PUO’ ARRIVARE IN EUROPA LEAGUE – «Vogliamo provarci, in campionato stavamo attraversando un momento positivo prima di Monza ma vogliamo raggiungere la Juventus mentre agli ottavi di Europa League affronteremo una squadra forte ma anche loro non saranno felici di affrontare il Milan».

L’articolo Pioli snobba l’Inter: «In campionato il nostro obiettivo è questo» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG