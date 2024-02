Marko Arnautovic è sulla lista dei giocatori cedibili da parte del calciomercato Inter? Ecco come stanno le cose: le ultime

Quale futuro per Arnautovic nel calciomercato Inter?

L’attaccante austriaco è tornato in nerazzurro in prestito con obbligo di riscatto condizionato al raggiungimento della prima posizione in classifica, ottenuta dopo una vittoria contro la Roma. L’accordo comporta un pagamento aggiuntivo di 4 milioni di euro al Bologna, oltre ai 4 milioni già versati. Rimangono da soddisfare 2 milioni di bonus.

Il giocatore, 34 anni, ha un contratto fino a giugno 2026, con un salario annuo di 3,5 milioni di euro netti. Probabilmente rimarrà all’Inter nonostante l’arrivo di Mehdi Taremi e il possibile ritorno di Valentin Carboni, mentre Alexis Sanchez sembra destinato a lasciare il club.

L’articolo Calciomercato Inter, Arnautovic messo sul mercato? Le ULTIME proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG