Denzel Dumfries sta guadagnando posizioni nelle gerarchie di Inzaghi, dopo le recenti prestazioni: le ultime notizie

Denzel Dumfries ha dominato la fascia destra dell’Inter da agosto a dicembre, conquistando la titolarità e commettendo pochi errori, nonostante uno all’Allianz Stadium che ha portato al gol di Dusan Vlahovic.

Fondamentale per Simone Inzaghi, le sue recenti prestazioni contro Salernitana e Atletico Madrid ne attestano il buono stato di forma. Al contrario, Matteo Darmian, con 16 partite su 17 come titolare, necessita di riposo. Dumfries, con 3 gol e 4 assist in 19 partite di campionato, ha giocato dal primo minuto solo con la Salernitana, ma si prevede il suo ritorno contro il Lecce, affiancato da Carlos Augusto sulla sinistra, vista la necessità di turnover in vista di un doppio impegno ravvicinato. L’Inter conta su entrambi gli esterni per mantenere la leadership contro Lecce e Atalanta.

