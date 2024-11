Il difensore italiano dopo suppergiù un mese di assenza torna in campo e non lascia neanche le briciole a Lukaku: contro di lui però c’è la carta d’identità. In un mondo del calcio dove la velocità, la tecnica e l’esplosività fisica degli attaccanti diventano sempre più decisivi, ci sono difensori che riescono ancora a lasciare il segno con prestazioni indimenticabili. Uno di questi è Francesco Acerbi che ha dominato contro alcuni dei più temibili bomber del panorama calcistico internazionale, come Lukaku e Haaland. Nel big match Contro il Napoli l’ex Lazio ha offerto una dimostrazione magistrale di come un difensore possa ancora inclinare l’esito di un confronto diretto con gli attaccanti più imponenti. Con un voto di 7,5 attribuitogli dalla Gazzetta dello Sport, Acerbi si è confermato come elemento insostituibile per la retroguardia nerazzurra, lasciando l’ex Romelu Lukaku in ombra con un modesto punteggio di 5. L’incidenza dell’esperienza Nonostante l’età […]

