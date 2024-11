Il presidente dell’Inter Beppe Marotta ha preso posizione in maniera netta riguardo ciò che è accaduto contro gli azzurri. Beppe Marotta ha espresso il suo parere sul big match di domenica scorsa e sul momento della sua squadra a margine dell’evento che prevedeva la consegna del Premio Liedholm. “Le nostre performance in Champions mi sembrano di tutto rispetto. In campionato siamo ad un punto dalla vetta”. La precisazione “Anche lo scorso anno noi eravamo cacciatori e la Juventus era la lepre, ora c’è il Napoli davanti. Quello che cambia rispetto allo scorso anno è che c’è un gruppetto di squadre che meritatamente occupano le posizioni di vertice. È tutto ancora molto lungo, ci sono tante partite e e tanti punti e quindi per ora è fondamentale restare attaccati alla vetta. Poi gennaio e febbraio saranno i mesi determinanti”. Le rivelazioni del campionato “Se devo analizzare le prestazioni straordinarie, mi hanno […]

Leggi l’articolo completo Marotta si sbilancia su Conte, V. A. R. e ambizioni dell’Inter: priorità allo Scudetto o alla Champions?, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG