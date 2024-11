Le dichiarazioni dell’allenatore del Napoli sul V. A. R. secondo Pastore sono in un certo senso un messaggio ai nerazzurri. Il giornalista Giuseppe Pastore a Cronache di Spogliatoio ha dato la sua personale interpretazione dello sfogo di Conte nel post Inter-Napoli. “Detto che Conte è stato sgarbato e che le sue parole sono irrispettose, io mi rifiuto di pensare che dopo otto anni non conosca il protocollo del VAR, peraltro in uno dei casi più chiari”. Il timing “Ma la prima vera uscita anti-arbitri arriva contro la squadra che vede come principale avversaria per lo scudetto, la squadra che ha allenato con la dirigenza che conosce e contro la squadra che sui social viene identificata come il centro di potere del calcio italiano”. L’intento “Lui vuole mettere pressione sugli arbitri, sull’Inter, su Marotta e Inzaghi: vuole dire che lui e il Napoli ci saranno. Questo è solo l’inizio di una […]

