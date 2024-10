Sono moltissimi i dati che sono fuoriusciti dal bilancio pubblicato ieri dal club nerazzurro: andiamo ad esaminarne qualcuno. In seguito all’Assemblea degli Azionisti dell’Inter sono emerse notizie significative riguardanti il futuro contrattuale di alcuni calciatori. Alcune di queste novità fanno scalpore, altre aprono vere e proprie riflessioni: la Gazzetta dello Sport fa luce su alcune di queste. Contratto lungo Iniziamo con Piotr Zielinski: il polacco, impiegato come regista contro la Juve, è arrivato a costo zero dal Napoli questa estate. Contrariamente a quanto si credeva fino a ieri, il suo contratto è valido fino al 2028, e non fino al 2027. Inoltre, il club vanta una clausola d’uscita a proprio favore al termine del terzo anno di contratto, quando cioè il calciatore avrà 33 anni. Piani di lunga durata Confermato invece quanto già si sapeva sui rinnovi di Federico Dimarco e Nicolò Barella che hanno siglato un impegno che si […]

