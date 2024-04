I nerazzurri vincono il sesto derby consecutivo e conquistano matematicamente lo Scudetto.

La gara è molto tesa in avvio, ci pensa Acerbi (ex di turno tra l’altro) a rompere l’equilibrio al 18’: dalla bandierina Dimarco crossa per Pavard che fa da sponda per il nazionale italiano che segna. L’Inter va vicina al raddoppio ma questo viene mancato da Lautaro che non sfrutta bene l’invitante cross basso di Dimarco. Il Milan prova a reagire con l’unica punta di oggi, Rafa Leao che supera Acerbi e calcia: blocca in due tempi Sommer. La gara è divertente e ricca di occasioni da una parte e dall’altra: Thuram va vicino al goal ma il suo destro finisce sul palo, mentre Sommer si supera sul tiro di Calabria. Si va a risposo sull’1-0 per la squadra di Inzaghi.

Francesco Acerbi

Al 49’ l’Inter raddoppia: Bastoni lancia lungo per Marcus Thuram che protegge palla, vince un rimpallo, si accentra e batte Maignan con un destro rasoterra sul primo palo. Pioli cerca di correre ai ripari inserendo Giroud e tornando al 4-2-3-1; i nerazzurri tentano di gestire il doppio vantaggio. All’80’ il Milan accorcia le distanze: Sommer si supera sull’incornata di Gabbia ma non può nulla sulla respinta di Tomori. Il Milan ci crede ed alza il pressing; nel recupero vengono espulsi Theo Hernandez e Dumfries, successivamente il cartellino rosso viene sventolato anche a Calabria. L’Inter vince 2-1 ed è campione d’Italia.

L’articolo Acerbi e Thuram battono il Milan: lo Scudetto nel derby è realtà proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG