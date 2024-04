Beppe Marotta, ad dell’Inter, in un intervista a SportMediaset

Il Direttore ha diffuso sensazioni positive e piani futuri per il club, all’indomani della conquista dello scudetto in una sfida al cardiopalmo contro il Milan. Uno scudetto che significa molto per il club, per i suoi tifosi e per l’intera squadra, a partire dall’allenatore fino ai giocatori e a tutti coloro che lavorano dietro le quinte.

La gioia per lo scudetto conquistato

La vittoria dello scudetto è stata una gioia immensa per Marotta, ricca di emozioni e adrenalina fino agli ultimi, incerti minuti. Le dediche per questo successo non sono mancate, rivolte in particolare al presidente Steven Zhang, ai fedeli tifosi sia di Milano che delle altre città, nonché al tecnico Simone Inzaghi, artefice principale di questo trionfo, insieme a tutto il team e agli addetti ai lavori che giornalmente supportano il club.

Il percorso e la strategia vincente

La strategia adottata dall’Inter, secondo Marotta, ha dimostrato la sua efficacia. È basata su valori solidi come il senso di appartenenza e la dedizione al lavoro, elementi che hanno permesso al club di raggiungere traguardi significativi. Seppur con l’amarezza per l’uscita dalla Champions League, l’ad nerazzurro evidenzia come la cultura del lavoro e l’unione del gruppo abbiano giocato ruoli chiave nella conquista del campionato, confermando la necessità di proseguire su tale rotta.

Una visione per il futuro dell’Inter

Marotta ha poi parlato del suo futuro all’interno della società, mostrandosi disponibile a continuare il suo lavoro per altri tre anni, fino al 2027, anno in cui, raggiunti i 70 anni di età, ritiene sarebbe opportuno lasciare spazio a nuove figure. La sua dichiarazione trasmette una voglia di sognare e di contribuire ancora alla crescita e ai successi del club.

Obiettivi di miglioramento e sostenibilità

L’attenzione si è poi spostata sul miglioramento della rosa e sull’applicazione di un modello che bilanci prestazioni sportive e sostenibilità economica. Marotta ha sottolineato l’importanza di valorizzare i talenti giovani presenti nella squadra e di operare scelte oculate nel mercato, al fine di mantenere alta la competitività dell’Inter nel rispetto della stabilità finanziaria.

Il significato dello scudetto e l’obiettivo della Stella

Infine, Marotta ha condiviso la sua felicità per il raggiungimento di questo scudetto, in particolare per l’importante traguardo della “seconda stella”, sottolineando come sia il risultato di un lavoro di squadra focalizzato sull’adozione di una mentalità vincente. La soddisfazione per il risultato ottenuto è palpabile, così come è viva l’intenzione di continuare a perseguire i successi, confermando l’importanza del rispetto delle regole e della logica nel calcio per il raggiungimento dei risultati.

L’articolo Marotta: visione e futuro dopo lo Scudetto proviene da Notizie Inter.

