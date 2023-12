Francesco Acerbi nel post gara contro il Genoa ha parlato di mercato, di costi e della lotta scudetto con un destinatario ben preciso

La Gazzetta dello Sport ha analizzato le dichiarazioni del centrale dell’Inter e ha scritto: «Acerbi la Juve non se l’è dimenticata e anzi ha focalizzato sulla Signora il suo discorso. Le parole del centrale ex Lazio hanno come obiettivo quello di mettere pressione ai bianconeri in vista del confronto con Mourinho e hanno rimarcato non il mercato low cost della scorsa estate della Signora, ma quello sontuoso delle precedenti finestre. Ecco perché, secondo Acerbi, Allegri (mai citato) non può nascondersi e parlare solo di quarto posto come obiettivo»

