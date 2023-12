Graziani: «Inter stanca, rabbia Genoa giustificata» Le parole dell’ex attaccante sul pareggio di ieri sera

Intervenuto negli studi di Sportmediaset XXL, Ciccio Graziani, ha commentato il pareggio tra Genoa ed Inter:

«Vogliamo rimarcare la bravura del Genoa anche ieri sera, è stato straordinario. Il pareggio è frutto anche del modo di interpretare la partita da parte della squadra di Gilardino. L’Inter è in una fase di stanchezza e ci sono anche le feste di mezzo. Si specchia No quest’anno non si guarda allo specchio, vedo che c’è una compattezza di gruppo, un’autostima, una forza: non vedo particolari distrazioni. Però ogni tanto un pari contro una squadra che gioca così ci può stare. Gol Arnautovic? Lì bisogna capire la psicologia dell’arbitro su quel tipo di fallo, quanta intensità abbia considerato. Diciamoci la verità: a parti invertite l’Inter si sarebbe arrabbiata ed è giusto che lo faccia anche il Genoa».».

