Il centrocampista polacco continua a non prolungare il vincolo che lo lega ai partenopei dopo che l’estate scorsa rifiutò l’Arabia.

L’Inter è sempre più vicina a Piotr Zielinski: sempre più testate italiane riportano che l’offerta dei nerazzurri sta per essere accettata dal centrocampista.

La ricostruzione

L’ex Empoli e Udinese tra le altre dopo aver vinto lo Scudetto col Napoli rifiuta una ricchissima offerta proveniente dall’Arabia Saudita perché desideroso di restare in azzurro. Tuttavia il suo contratto è in scadenza nel 2024: gli azzurri lo sanno e si adoperano per negoziare il rinnovo, come anche per Osimhen. Il nigeriano ha rinnovato ufficialmente pochi giorni fa mentre la trattativa col polacco si è trasformata in un giallo: circolano diverse versioni dell’accaduto, una dice anche Zielinski avesse accettato una riduzione dell’ingaggio pur di restare in Campania. Sta di fatto che il rinnovo tuttora non è arrivato ed il centrocampista già fra qualche giorno potrà firmare per altre squadre in quanto svincolato.

Giuseppe Marotta Piero Ausilio

Marotta e Ausilio affondano

Il Mattino sostiene che è arrivato il momento della rottura definitiva col Napoli: il che vuol dire pista libera per tutte le pretendenti. Si sostiene che l’Inter abbia già battuto la concorrenza della Juventus e le ultime dichiarazioni di De Laurentiis sull’argomento sembrano confermarlo. I nerazzurri dovrebbero offrirgli un triennale con ingaggio di 4,5 milioni a stagione: praticamente impossibile che il polacco arrivi a gennaio perché l’Inter non sembra intenzionata a pagare un indennizzo al Napoli.

