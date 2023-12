Gabbia Milan, arriva il via libera! Il Villarreal ufficializza l’arrivo del sostituto del difensore italiano: l’annuncio del club spagnolo

Ormai è praticamente cosa fatta il ritorno al Milan di Matteo Gabbia dal prestito al Villarreal cominciato in estate e che verrà interrotto a gennaio. L’emergenza infortuni in difesa nella squadra di Pioli ha spinto i dirigenti rossoneri ad intavolare le trattative per riportarlo a casa base.

Intanto il club spagnolo ha annunciato l’acquisto di un nuovo difensore, che arriva a parametro zero ed andrà a sostituire il centrale italiano: si tratta di Eric Bailly. L’ex Manchester United ha sciolto pochi giorni fa il contratto che lo legava al Besiktas. Via libera, dunque, per i rossoneri.

