Il commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, ha risposto così al malumore che avrebbe manifestato Francesco Acerbi

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della finale terzo/quarto posto tra Italia e Olanda per la Nations League, Roberto Mancini è intervenuto sulla questione legata ad un malumore che avrebbe manifestato Francesco Acerbi riguardo al non divertirsi più a giocare con la maglia della Nazionale. Malumore del centrale dell’Inter condiviso anche da Donnarumma.

LE PAROLE –: «Non so se abbiano detto davvero queste parole: a me non le hanno dette, glielo chiederò. Però, al di là della stanchezza di fine stagione, se non si divertono loro è un problema. A me, appena arrivo in uno stadio così, su un campo così, viene voglia di giocare a pallone. Ti devi sempre divertire, se è così dovevano dirmelo prima…».

