SportMediaset ha intervistato Francesco Acerbi che non si fida del Milan. “Abbiamo vinto 2-0, ma è un risultato ribaltabile, sono gare difficili. Perché un derby in una semifinale di CL è una gara difficile. Il Milan sarà arrabbiato, non ha nulla da perdere, è una squadra che può giocarsela con tutti. Ha motivazioni incredibili, dobbiamo stare attenti, sarà ancora più difficile dell’andata. Io mi aspetto tanto dai miei compagni, guardo la mia squadra”.

“Mi aspetto un derby di Champions League, con un Milan orgoglioso, che vorrà ribaltare il risultato. Noi dovremo stare attenti e avere più motivazioni dell’andata. Sapevamo che il mese di maggio era fondamentale perché siamo dentro tutte le competizioni. Ci siamo guardati in faccia dopo Salerno, ci siamo confrontati, poi basta una vittoria… Il gruppo è coeso, forte, ci è bastata una scintilla per prendere la strada giusta. Come è scattata in positivo, la scintilla può scattare anche in negativo, ecco perché dobbiamo stare molto attenti domani. Vogliamo conquistare a tutti i costi questa finale di CL.

