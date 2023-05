Nicolò Fagioli e Lazar Samardzic. Uno è stato l’uomo che ha sbloccato Juventus-Cremonese con un gran tiro che è andato a infilare il pallone sotto la traversa, ha esultato come si deve per un gran exploit ricordandosi di essere ex e bloccandosi subito. L’altro gioca nell’Udinese e lo sta facendo decisamente bene se è vero che il Napoli pensa a lui e si sta muovendo per andarlo a prendere, nell’ottica di rinnovare e rafforzare una rosa vincente. A meno che Giuntoli, se davvero traslocherà da un luogo altro, decida di mettere insieme i due giocatori che hanno una somiglianza non banale. Entrambi sono i due soli giovani centrocampisti nati nel nuovo millennio che in Serie A hanno segnato almeno 3 gol e prodotto altrettanti assist. L’italiano e il tedesco, entrambi del 2001, separati alla nascita da soli 12 giorni di differenza (Fagioli è più vecchio).

Esistono somiglianze nei gol. Nel caso dello juventino, la costante è il farsi trovare pronto nell’inserimento in area di rigore e rapido nel pensiero del tiro. Fattura diversa (a giro col Lecce; di potenza con Inter e Cremonese), ma nessuna incertezza nel cercare la porta. Anche Samardzic in Udinese-Verona si è presentato all’interno dei 16 metri sfruttando molto bene il lavoro di Beto con il suo puntuale scarico del pallone quando l’ha visto arrivare. Ma la sua specialità, che lo renderebbe diverso dal rivale, è che 4 delle 5 reti fatte (il bianconero del Friuli segna di più) sono arrivate con conclusioni dalla distanza. Roma, Sassuolo, Napoli e Cremonese le sue vittime. E, in tutti i casi, si sono viste prodezze tecniche che non possono lasciare indifferenti gli addetti ai lavori.

Chi ha giocato di più tra i due?

Samardzic ha 8 apparizioni in più, che non corrispondono però ai minuti di differenza, di entità davvero minima: 58. Una stranezza che si spiega con il capovolgimento della percentuale di titolarità, dove è Fagioli a prevalere di pochissimo. Da segnalare la loro correttezza: 3 ammonizioni per lo juventino, addirittura solo una per la mezzala dell’Udinese.

