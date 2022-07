Queste le parole del procuratore Alessandro Acri che è stato intervistato da TMW per parlare del mercato del Milan.

Ecco le parole del famoso procuratore Alessandro Acri intervistato da TMW, queste le sue parole sul Milan: “Il Milan sta lavorando bene, in maniera oculata. Stanno investendo su giocatori di prospettiva ma assolutamente affidabili. De Ketelaere è un acquisto di grande valore, anche se bisognerà valutarlo nel campionato italiano. Le società dovrebbero capire che se la vittoria è fine a sé stessa e porta un ristagnamento, allora non si tratta di una vera vittoria a livello progettuale. Il Milan invece sta operando in maniera intelligente.“

Sempre a TMW parla Luigi Maifredi, ex tecnico: “Quando vedremo le prime partite si potrà veramente iniziare a tirare le somme. La Juventus ha preso Pogba, l’Inter ha preso Lukaku, mentre il Milan ha chiuso per De Ketelaere, un giovane che dovrà confrontarsi con il campionato italiano.“

