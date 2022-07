Il giornalista della Gazzetta dello Sport, Davide Chinellato ha parlato alla testata MilanNews.it del Milan.

Queste le parole di Davide Chinellato alla testata MilanNews.it, ecco le parole del corrispondente della Gazzetta dello Sport che ha parlato del Milan e di Ziyech: “Non credo. A prescindere dal Milan, credo proprio che Ziyech non rimarrà al Chelsea. Il giocatore non sembra rientrar nei piani di Tuchel quindi, in un senso o nell’altro, potrebbe accasarsi altrove.“

Aggiunge sullo status dei rossoneri: “Sicuramente. L’appeal del Milan, complice anche la vittoria dello Scudetto è sempre importante. Nonostante sia idea diffusa pensare che la Premier League, ad oggi, vada considerata il campionato più competitivo del mondo un trasferimento in Italia non si rifiuta. Oltretutto si approderebbe in una formazione ambiziosa come quella rossonera.“

Hakim Ziyech

Conclude così parlando di come sono visti i rossoneri: “Al contrario. Il Milan non può essere visto come una “diminuzione” e giocatori come Ziyech hanno bisogno di giocare con continuità per mettersi in mostra. Minuti che al Chelsea difficilmente avranno. Milano è una destinazione che viene considerata e vista di buon occhio“.

