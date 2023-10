Adani: «Allegri ottiene tutto dando niente, prendendovi per il cu…o. La sua Juve è piccola». Le dichiarazioni alla Bobo TV

Adani, alla Bobo TV, ha commentato così Atalanta Juve.

ADANI – «La Juventus è piccola, cari tifosi della Juve. In questo momento tifate per una squadra piccola, ma non per il valore dei giocatori. Allegri secondo me è quello che ha meno colpa, ha capito tutto. Massimiliano Allegri è la persona perfettamente collocata in questo paese. Ottiene tutto, dando niente, senza nemmeno sforzarsi e prendendovi per il culo. Perché vi fa credere che la Juve a Bergamo deve stare tutta la partita nella sua metà campo e voi ci credete. L’avvocato Agnelli non avrebbe mai permesso di far passare per buono un pareggio a Bergamo per scelta».

