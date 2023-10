Notizie Serie A LIVE: focus di giornata e ultima ora per rimanere aggiornati su news e risultati del campionato italiano

Lunedì 2 ottobre: notizie Serie A

Vlahovic e Milik, assenti a Bergamo per i rispettivi problemi fisici, dovrebbero tornare a disposizione per il derby. La lombalgia del serbo non preoccupa, anche se ovviamente nessuno vuole correre rischi, visto anche il prossimo impegno in calendario col Milan. Il polacco ha smaltito il problema al polpaccio e con ogni probabilità andrà in panchina. Per quanto riguarda Bremer, si tratterebbe solamente di crampi e, quindi, dovrebbe regolarmente riprendere il suo posto al centro della difesa nel derby di sabato Juve Torino.

