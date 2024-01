Lele Adani ha attaccato duramente l’utilizzo del VAR, ecco le parole dell’opinionista alla luce delle ultime polemiche

Il noto commentatore ed ex calciatore Lele Adani è intervenuto alla Domenica Sportiva dove ha espresso una critica tutt’altro che velata sul VAR alla luce degli gli ultimi episodi arbitrali. Nel mirino il match tra Inter ed Hellas Verona e non solo.

LE PAROLE – «Il VAR l’ho accolto come passaggio in avanti verso la giustizia, ora sono sfiduciato. Davanti al VAR sono in difficoltà come opinionista, non vedo miglioramenti verso la giustizia. Vedo due modi di interpretare il calcio, quello di campo e quello del VAR».

L’articolo Adani attacca il VAR: «Sono sfiduciato, una cosa mi mette in difficoltà» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG