Carlo Genta si è espresso a Tutti Convocati su Radio 24 riguardo alla sfida scudetto tra Inter e Juventus. Le dichiarazioni

Genta ha commentato la corsa scudetto tra Inter e Juventus, le sue parole a Radio 24:

«Io resto dell’idea che l’Inter è quella che ha qualcosa in più. Se l’Inter merita 9,5 perché ha fatto un grande girone d’andata do 10 alla Juventus, perché è andata oltre i propri limiti. Scudetto? Non credo che lo vincerà la Juventus».

L’articolo Genta: «Inter da 9,5. Ecco chi vincerà lo scudetto» proviene da Inter News 24.

