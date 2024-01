Nuova avventura per Timo Werner: l’attaccante è un nuovo calciatore del Tottenham. Il tedesco in passato piaceva anche all’Inter

L’ex pallino dell’Inter Timo Werner lascia il Lipsia e torna in Premier League.

Colpo in attacco per il Tottenham, gli Spurs hanno annunciato l’arrivo del tedesco dal Lipsia. Il centravanti arriva in prestito con diritto di riscatto, indosserà la maglia numero 16. Lo riporta Tmw.

L’articolo Werner, l’ex obiettivo dell’Inter torna in Premier League: dove giocherà proviene da Inter News 24.

