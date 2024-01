Jimenez Milan, primi contatti con il Real Madrid: cosa filtra sul riscatto del terzino rossonero

Nella giornata di oggi ci sono stati i primi contatti tra il calciomercato Milan e il Real Madrid per discutere del riscatto di Jimenez.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, per il terzino rossonero che ha impressionato negli esordi in Coppa Italia e Serie A, i rossoneri vorrebbero riscattarlo per 5 milioni, con la speranza che il Real non attivi la clausola per la recompra. L’altra opzione sarebbe quella di richiedere, a fine stagione, un altro prestito annuale.

